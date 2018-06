Colonna di fumo nero a Druento, a fuoco capannone della Cidiu [FOTO]

Una densa colonna di fumo nero si è alzata al cielo nel tardo pomeriggio da un capannone della Cidiu, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella zona occidentale di Torino, ben visibile anche a chilometri di distanza. Colonna di fumo che ha reso irrespirabile l’aria.

L’incendio è divampato in quello che era conosciuto come il “punto ambiente”, utilizzato attualmente come deposito di rifiuti ingombranti non pericolosi. A fuoco sono andati rifiuti di materiale plastico.

Sul posto dodici squadre di vigili del fuoco, personale della Croce Rossa Italiana e gli addetti del nucleo Nbcr, specializzato nel rischio chimico e batteriologico. Al momento non risultano feriti o intossicati. Da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, su cui indagano i carabinieri.