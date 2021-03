Paura a Torino, dove una colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Ad andare in fiamme, il tetto del palazzo ex Fiat Engineering, all’angolo tra corso Ferrucci e corso Peschiera.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a domare il rogo. Presenti anche i carabinieri per far luce sulla natura dell’incendio. L’edificio, che oggi ospita uffici e anche un hotel, era interessato da lavori di ristrutturazione. Non risultano feriti.

ESPLOSIONE