COLORIFICIO SANTA MONICA – Dagli appartamenti alle automobili, qui ci sono tinte imbattibili.

Il paradiso dei colori si trova a Collegno, presso il negozio di Ilario Delpiazzo, in corso Francia 77/B. Si tratta del Colorificio Santa Monica, negozio storico specializzato in tutto ciò che riguarda le tinte, appunto, per ogni tipo di edificio ma soprattutto per le auto, le moto, i camper, le bici e i veicoli in generale.

Lo staff è in grado di riprodurre il colore in maniera perfetta, una pratica che può essere molto utile soprattutto in questo periodo in cui le auto vengono danneggiate dalla grandine. Il tutto grazie anche allo spettrofotometro, strumento di precisione assoluta. E c’è di più: «Siamo rivenditori ufficiali Lechler, il meglio sul mercato, nonché azienda certificata anche per auto storiche, quelle iscritte all’Asi», spiegano i titolari.

E oltre a questo ci sono tutti gli articoli complementari di carrozzeria, tutto quello che occorre ai professionisti e ai privati. In particolar modo per questi ultimi proponiamo dei ritocchi colore in flaconcino o in bomboletta spray in base alle esigenze. Infine, la carta da parati è tornata di moda e quindi tanta scelta e stili moderni con cui sbizzarrirsi.

Colorificio Santa Monica, corso Francia 77/B, Torino.

Telefono: 011.4112284.

Orario: 8,30-12,30; 15-19; sabato, 8,30-12,30 (chiuso la domenica).