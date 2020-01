COLORIFICIO SANTA MONICA- TUTTO IL MEGLIO DELLE TINTE E PER LE AUTO C’È UN’ATTENZIONE SPECIALE

Il colorificio Santa Monica nel corso degli anni è diventato sempre di più il regno dei colori di qualità. Ilario e il suo staff vi aspettano in negozio, per riprodurvi con precisione le tinte per ogni tipo di veicolo, essendo rivenditore ufficiale della Lechler, un’azienda certificata per le auto storiche iscritte all’ASI.

Inoltre fornisce vernici per ogni specifico utilizzo sia per la casa che per l’industria. Nel nuovo anno potete trovare in negozio nuovi prodotti come sgrassatori tecnici , detergenti rimuovi graffiti, nuovi stampi per belle arti ausiliari di qualità per la carrozzeria per privati e professionisti, cercando sempre di essere aggiornati con quello che propone il mercato e fornendo consigli e indicazioni utili ai clienti.

Colorificio Santa Monica, corso Francia 77/B, Collegno.

Telefono: 011.4112284.

Orario: 8.30-12.30, 15-19. Sabato 8.30-12.30 (chiuso la domenica).