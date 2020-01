COLORZETA- LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI AMBIENTE CON MARCHI DI ECCELLENZA

Esperienza e professionalità portano sempre al giusto consiglio. Come quelli che da anni i clienti trovano da ColorZeta, in Borgo San Paolo. Con il tempo sono stati selezionati i migliori marchi del settore e tutti dalla grande qualità, come IVC Candis, Cebos, Giorgio Graesan e Sigma, ideale vetrina di un panorama molto più ampio.

Prodotti che agiscono efficacemente in ogni tipo di contesto: dalle idropitture per interni agli smalti per la verniciatura di supporti in ferro e legno. E in esclusiva per i clienti ColorZeta, in vendita anche una linea di vernici e pitture personalizzate, a prezzi di fabbrica.

Il negozio, sempre aggiornato sulle ultime novità, propone anche un vasto assortimento di articoli connessi al settore: prodotti per la verniciatura del legno, prodotti per la pulizia, come tappezzeria, moquette, tapparelle, colle e sigillanti. Infine è possibile fissare un appuntamento con lo staff per chi abbia bisogno di consigli.

ColorZeta, via Muraglio 3/Bis Torino.

Telefono: 011.3850722.

Orario: 8.15-12.30; 15-19; sabato 8,15-12,30.