Se il Colosseo fa il boom di “spettatori”

La direttrice del palco di via Madama ha deciso di tenere aperto tutti i giorni per le visite. I torinesi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa: «Siamo piacevolmente sorpresi»

Teatro Colosseo, ore 16, via Madama Cristina, una grande insegna luminosa stile Broadway si accende colorando a festa l’intero angolo con via Bidone. E tutto pronto: che lo spettacolo abbia inizio. Se il virus ha cancellato da un momento all’altro come uno tsunami commedie, opere liriche, concerti, film, non è riuscito a spegnere l’entusiasmo di chi il teatro lo ama davvero.

E così, andando a spiare cosa accade al Colosseo durante queste settimane in cui la direttrice Claudia Spoto ha deciso di tenere comunque aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, si scopre un via, vai di spettatori curiosi entusiasti all’idea di potere tornare a varcare la soglia di un teatro. Anche solo per spiare dal foyer la platea ormai vuota da quasi un anno, anche solo per sentire l’odore del volantino riportante l’aggiornamento degli spettacoli saltati per riempirsi i polmoni di quel profumo che non sa più di normalità.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI