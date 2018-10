«Per colpa dei continui tagli ora dobbiamo autotassarci»

L'ex Cime Bianche in difficoltà dopo la riduzione dei fondi e la fusione con la circoscrizione Dieci: ma il presidente Vincenzo Giordano non molla

Il bagno dei disabili è inagibile, un altro è otturato e all’uscita di sicurezza manca la maniglia antipanico. In via Plava 66 hanno vissuto tempi migliori, ma oggi gli 80 iscritti tirano avanti come possono e la parola d’ordine è “autogestione”. «I guai sono iniziati dopo la fusione con la circoscrizione Dieci e il taglio dei fondi», racconta Vincenzo Giordano, 71enne presidente tuttofare che da un anno e mezzo, dopo il fallimento della Cime Bianche, presiede contemporaneamente sia la bocciofila che il centro d’incontro. A bocce si gioca solo all’aperto, perché al bocciodromo non si può più andare. «Gli iscritti erano calati e ci hanno detto che lo spazio serviva per altre attività. Così d’inverno ci spostiamo a Borgaretto».

Insomma, un disagio dopo l’altro. Ma lui non demorde e fa il possibile per garantire un servizio dignitoso a tutti. L’anno scorso il centro ha ricevuto 425 euro. Ma tra detersivi, secchi, scope, carte da gioco e altro materiale, i soldi sono volati via in un amen. «Ed è già un miracolo rimediare panettoni e spumante per Capodanno». Per questi motivi, l’autotassazione è obbligatoria, ad esempio per acquistare una pompa nuova con cui irrigare i campi. Ma servirebbe anche una bella pulizia di una siepe ormai trasformatasi in giungla.

«Lo faremmo noi, se solo qualcuno ci aiutasse a portare via tutte le sterpaglie», spiega Elvino, uno dei consiglieri più fidati. E giusto l’altro ieri è arrivata un’altra cattiva notizia. Un’assicurazione dal costo di 200 euro annuali. Per Vincenzo significa chiedere un ulteriore sforzo ai suoi iscritti. «Siamo un centro d’incontro, da noi non si paga una quota come nelle normali bocciofile». E mentre lo dice ci porta nello stanzone dell’ex Cime Bianche, dove tutto è rimasto com’era tra polvere e ragnatele. «Avevano detto che lo riaprivano. Come sempre, la politica fa solo promesse».