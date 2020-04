Colpi d’arma da fuoco esplosi contro la sede Amazon di Torrazza Piemonte

Due colpi d’arma da fuoco esplosi contro la sede di Amazon. E’ accaduto due giorni fa (il 22 aprile), a Torrazza Piemonte nel Torinese: i proiettili hanno centrato, danneggiandolo, un serbatoio d’acqua usato per la prevenzione degli incendi. Sull’episodio sono in corso indagini da parte della Digos e dei carabinieri.

LA RIVENDICAZIONE CHE NON CONVINCE

A quanto pare – la notizia è tuttora al vaglio degli inquirenti – nelle ultime ore un portale di matrice anarchica avrebbe rivendicato l’episodio. “Non è facile – si legge in un comunicato diffuso su quel sito – intimidire la più grande azienda del mondo. Ma non è sicuramente un motivo valido per non provarci”. Resta però la massima cautela visto che, secondo le autorità, le modalità del raid di Torrazza non sembrano tipiche di quell’ambiente.

I DUBBI DEGLI INQUIRENTI

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, infatti, chi ha sparato avrebbe utilizzato una carabina da caccia, una modalità d’azione anomala che non sembra, in ogni caso, riconducibile a quelle solite dell’area antagonista. Tra l’altro la vicinanza di un poligono di tiro lascia aperte anche altre possibilità. Nel testo stesso del comunicato, inoltre vi sarebbero non poche imprecisioni.