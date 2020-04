Colpisce la compagna incinta con una pentola durante lite in casa: arrestato

Poco prima delle due di martedì notte, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile nel quartiere Barriera Milano a Torino, in seguito ad una segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti hanno arrestato un 38enne italiano, che dopo continue minacce ha colpito la compagna, incinta, con una pentola, ferendola alla nuca.

Giunti sul posto, gli agenti hanno ritrovato l’abitazione a soqquadro, con abiti e suppellettili per terra. La vittima ha raccontato agli agenti di aver subito numerosi eventi di violenza, a causa di alcuni dei quali aveva dovuto far ricorso a cure mediche. La sera di martedì era rientrata in casa ed era stata subito insultata e minacciata dal compagno, che poi è passato alla violenza fisica, con l’aiuto di una pentola d’acciaio. Il malvivente, con diversi precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.