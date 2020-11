Colpisce l’infermiere con una testata e gli rompe il naso. Arrestato 47enne

Folle aggressione al pronto soccorso. E’ successo sabato sera, poco dopo le 23, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per la presenza segnalata di una persona molesta nei confronti del personale sanitario.

IL RACCONTO DELL’INFERMIERE

I poliziotti si sono recati presso la tenda dove si effettua il pre-triage ed hanno raccolto il racconto di un infermiere che ha denunciato di essere stato aggredito. Poco prima, secondo quanto riferito alla vittima, nella tenda si era presentato un uomo, un 47enne italiano, il quale aveva riferito di stare male dopo che gli si erano ripresentati i sintomi di una gastrite per la quale era già andato in pronto occorso la sera prima.

GLI ROMPE IL SETTO NASALE

Dopo che l’infermiere gli ha rivolto alcune domanda, il “paziente” è diventato molesto e minaccioso. Alla richiesta dei documenti per poter procedere al pre-triage ha colpito l’uomo al volto con una testata, aggressione che ha procurato alla vittima la frattura del setto nasale, con 30 giorni di prognosi, oltre alla rottura degli occhiali. Non pago del folle gesto, il 47enne ha continuato a minacciare il personale medico lì presente.

ARRESTATO ED ANCHE DENUNCIATO

Alla luce dei fatti, l’aggressore, con diversi precedenti di polizia per lesioni e truffa, è stato tratto in arresto per lesioni personali e denunciato in stato di libertà per il possesso di un coltello che aveva con sé.