Dopo aver colpito un agente, ha tentato di scappare ma è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento. E’ successo nel quartiere San Salvario di Torino: in manette è finito un giovane della Guinea con carico diversi precedenti e inottemperante a un ordine di espulsione emesso dal questore lo scorso dicembre.

Lo straniero è stato fermato in via Madama Cristina quando ha cercato riparo in un supermercato. Per lui anche una denuncia, poiché aveva dichiarato ai poliziotti di essere minorenne.