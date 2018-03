Colpo al bar dell’ospedale di Ciriè: i ladri rubano la cassaforte e fuggono col malloppo

Ladri in azione nell’ospedale di Ciriè. La scorsa notte, dopo essere entrati nel bar del nosocomio di via Battitore, i malviventi hanno scassinato la cassaforte in cui erano custoditi circa 5mila euro in contanti, impossessandosi del malloppo e dandosela a gambe. Non è la prima volta che i razziatori danno l’assalto al bar del plesso ospedaliero. Già a Natale dello scorso anno infatti, con un colpo “fotocopia”, i malviventi riuscirono a impossessarsi di circa 10mila euro dileguandosi subito dopo aver messo a segno il raid.

SONO ENTRATI CON UNA SCALA

Per raggiungere il locale e scassinare la cassaforte, i banditi hanno impiegato una scala sulla quale si sono arrampicati fino a raggiungere una finestra da cui poi sono riusciti a infilarsi nel bar al piano rialzato dell’ospedale. Come tre mesi fa, anche stavolta nessuno si è accorto di niente. E il bar, che non è protetto da un sistema di allarme, è stato svaligiato in tutta tranquillità.

INDAGANO I CARABINIERI

Sulle tracce dei banditi ci sono i carabinieri del distaccamento di Cirié che cercheranno di capire se il raid dei ladri sia stato ripreso o meno dalle telecamere di sicurezza installate intorno all’ospedale di via Battitore.