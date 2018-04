Colpo alla filiale dell’Ubi: dipendenti legati, rapinatori in fuga col bottino

Colpo nella filiale di Bagnasco (Cuneo) della Ubi-Banca Regionale europea rapinata oggi all’ora di chiusura. Secondo i primi riscontri almeno due persone mascherate e armate si sono introdotte nei locali dell’istituto di credito, al centro del paese e, dopo aver immobilizzato e legato i due impiegati, avrebbero preso il denaro in cassa, prima di darsi alla fuga.

CARABINIERI SUL POSTO PER I RILIEVI

L’allarme è stato dato alle 14,30, quando i dipendenti sono riusciti a liberarsi. Sul posto, per gli accertamenti ed i rilievi di rito, i carabinieri del comando stazione di Bagnasco e quelli del nucleo operativo della compagnia di Mondovì. Non è ancora noto a quanto ammonti il bottino razziato dai malviventi.