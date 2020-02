Colpo doppio della polizia: beccati due spacciatori. Sequestrate dosi di marijuana, eroina, cocaina e crack

Blitz antidroga in via Vanchiglia e via Mazzini a Torino

Coppia di pusher in manette. E’ successo venerdì sera, quando gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato, a breve distanza di tempo e nello stesso turno di servizio, due spacciatori.

IN VIA VANCHIGLIA IL PRIMO ARRESTO

Alle 20.30 in via Vanchiglia, a Torino, il primo arresto. Qui, infatti, i poliziotti della Volante, dopo aver assistito ad una “compravendita” di droga tra un cliente ed il “venditore”, poi non conclusasi, hanno deciso di intervenire bloccando lo spacciatore.

IL PUSHER AGGREDISCE I POLIZIOTTI

Fermato, il pusher, un cittadino del Gambia di 23 anni, ha opposto resistenza, colpendo a calci e pugni gli uomini della Polstato.

TROVATO CON UNA QUARANTINA DI GRAMMI DI MARIJUANA

Lo straniero, immobilizzato, è stato perquisito e trovato in possesso di una quarantina di grammi di marijuana suddivisa in 13 bustine. I poliziotti hanno anche rinvenuto un’ottantina di bustine in cellophane vuote. A seguito di accertamenti, è emerso che il 23enne, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale, aveva, a suo carico, anche un divieto di dimora nel Comune di Torino.

Il SECONDO ARRESTO IN VIA MAZZINI

Poco dopo aver espletato le pratiche relative all’arresto del giovane gambiano, tornati in strada, alle 23.30 in punto, gli agenti dell stessa Volante del commissariato Centro hanno fermato e arrestato, in via Mazzini (angolo via Carlo Alberto), un cittadino senegalese di 21 anni che poco prima si era dato alla fuga disfacendosi di una ventina di involucri termosaldati contenenti eroina, cocaina e crack.