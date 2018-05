Colpo in trasferta a Cagliari: abitavano a Piossasco i complici della “banda dello smeriglio”

E’ tutta di origine serba la “banda dello smeriglio“: i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cagliari hanno individuato altri due componenti del gruppo che il 2 aprile scorso aveva messo a segno un furto in una abitazione di via dei Falconi a Cagliari, rubando monili e gioielli. Si tratta di persone già note alle forze dell’ordine, nati in Serbia e residenti a Piossasco, comune della città metropolitana di Torino: per i due è scattata una denuncia in stato di libertà.

I CARABINIERI HANNO “CHIUSO” IL CERCHIO

Già arrestati all’indomani del furto due torinesi sempre di origine serba, Milan Jovanovic, di 30 anni, e Marco Stojanovik, di 27. Ora i carabinieri ritengono di aver chiuso il cerchio sulla banda con l’identificazione e la denuncia dei complici.