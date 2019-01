Colpo “mancato” al Burger King di Caselle: i ladri vanno via a mani vuote

Una volta nel fast food, i banditi non hanno trovato nulla da razziare. Nelle casse, infatti, non c'era neanche un euro

E' successo questa mattina, all'alba, in via Della Zecca

Colpo “mancato” al Burger King di Caselle Torinese: i ladri vanno via a mani vuote. E’ successo questa mattina, all’alba. Forse i malviventi erano convinti di trovare una cassaforte nella zona dedicata al servizio di “take away” per le auto. E per questo motivo hanno danneggiato parte del gabbiotto di consegna della merce utilizzando un palanchino ed un piccone prelevati da un vicino cantiere edile, per aprirsi un varco nella struttura.

SUL CASO INDAGANO I CARABINIERI

Una volta all’interno del fast food di via Della Zecca, i banditi non hanno però trovato nulla da razziare. Nelle casse, infatti, non c’era neanche un euro (normalmente vengono svuotate il giorno prima) e per loro non c’è stato altro da fare che battere in ritirata. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione dell’Arma e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Venaria, giunti sul posto per gli accertamenti del caso.