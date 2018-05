Colta da malore cade nel pozzetto dell’acqua. Morta 82enne

L'anziana aveva cercato di aprire il rubinetto per riparare una piccola perdita. Con ogni probabilità è stata stroncata da un infarto

E' successo in via Verona a Nichelino

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Nichelino. Una 82enne è morta, dopo essere caduta in un pozzetto per la regolazione dell’acqua nei pressi della sua abitazione di via Verona al civico 10. I vigili del fuoco, accorsi con i Saf e il nucleo Nbcr, l’hanno soccorsa, ma i tentativi di rianimarla sono risultati inutili.

COLTA DA MALORE E’ CADUTA NEL POZZETTO

A quanto si apprende, la donna aveva cercato di aprire il rubinetto per riparare una piccola perdita d’acqua quando è stata colta da un malore, con ogni probabilità un infarto, e si è accasciata cadendo nel pozzetto profondo poco più di un metro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma.