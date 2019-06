Colto da malore mentre fa il bagno nel lago di Avigliana: il 16enne non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta il 16enne colto da malore, ieri pomeriggio, mentre faceva il bagno con alcuni amici nel Lago Grande di Avigliana. Il giovane è spirato nella tarda serata di ieri, in un lettino dell’ospedale di Rivoli dove era stato trasportato una volta soccorso. I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma non c’è stato nulla da fare.

IL RAGAZZO SI E’ SENTITO MALE

Il ragazzo, di origini africane (era originario del Ghana), viveva nel centro di accoglienza per profughi “Casa Galambra” a Salbertrand, in alta Val di Susa. Era al lago con un gruppo di amici, insieme ad un accompagnatore. Il giorno prima aveva sostenuto l’esame di terza media. Si era appena tuffato quando è stato colto da malore, probabilmente un infarto, ed ha iniziato ad annaspare nell’acqua rischiando di annegare. Sono stati gli amici a dare l’allarme.

AUTOPSIA CHIARIRA’ LE CAUSE DEL DECESSO

Sul posto sono giunti i sub dei vigili del fuoco e una squadra del 118. Il giovane, trasportato a riva, è stato rianimato, caricato a bordo di un elicottero e quindi trasferito d’urgenza in ospedale. Purtroppo in serata è arrivata la notizia del decesso. E’ probabile, ora, che sul corpo del giovane ghanese venga eseguita l’autopsia così da stabilire se a provocare il malore sia stato un attacco cardiaco oppure una congestione, ipotesi, quest’ultima, più probabile dal momento che l’adolescente non aveva apparenti problemi di salute.