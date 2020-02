Colto da raptus, dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce un medico e due infermieri. Denunciato

Alta tensione, questa mattina, nei locali del pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Un giovane di 25 anni, di nazionalità italiana, in cura dalla sera precedente dopo aver tentato di togliersi la vita (e per aver tentato, uscendo per due volte dal nosocomio, di gettarsi sotto le auto che transitavano lungo corso Levi), in preda ad un raptus, ha dato in escandescenza ed ha aggredito un medico e due infermieri.

BLOCCATO DALLA MUNICIPALE E SEDATO

Sul posto, fortunatamente, erano presenti due pattuglie del locale comando di polizia municipale. Le stesse che avevano recuperato e riportato il giovane all’interno della struttura ospedaliera. Il 25enne è stato così bloccato, sia pur a fatica, dai vigili e infine sedato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per aggressione a pubblico ufficiale.