«Combatte e dà forza ai più deboli»

Marco Ferrante lo ha incrociato molte volte da avversario: «Sinisa è sempre stato un “animale”, quante botte mi ha dato in campo», ricorda l’ex attaccante.

Sulla malattia: «Quando l’ho sentito in conferenza stampa quest’estate, è stato un fulmine a ciel sereno, ma fin da subito ho percepito il bel messaggio che voleva mandare: combatte in prima persona, ma invita a farlo anche a chi magari è più debole».

«Nessuno deve mai mollare, esattamente come sta facendo lui. Per questo merita di avere questo premio, perché è da esempio per molti malati che combattono ogni giorno e per i loro familiari».