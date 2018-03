Comdata, i problemi non sono finiti: in cassa integrazione 360 dipendenti

Ancora problemi per la sede di Comdata di Ivrea e per i suoi dipendenti. L’azienda infatti ha annunciato di aver chiesto la cassa integrazione per 360 dei suoi circa mille dipendenti. Continuano così le vicissitudini dei lavoratori di Comdata che a partire dall’inizio del 2018 hanno già dovuto compiere diverse scelte difficili.

A gennaio, infatti, l’azienda aveva lasciato a casa 170 dipendenti mentre altri cinquanta in somministrazione, addetti alla commessa del 187 di Telecom, a marzo non si sono più visti rinnovare il contratto. Stesso destino per altri lavoratori con contratto in scadenza anche su altre commesse minori a cui non era più stato rinnovato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Per l’azienda tutto si spiega con le commesse legate alla gestione del servizio 187 per conto di Telecom principale cliente della società di servizi eporediese. Nel corso del 2018 il calo dei contatti è stato costante e consistente.

È passato da un numero di circa un milione e 400mila contatti fino alla metà ovvero a 700mila. Di conseguenza, secondo i vertici, va rivisto l’assetto dei dipendenti. La cassa integrazione è stata concordata dalla società con tutte le sigle sindacali del settore. Nonostante questi segnali poco entusiasmanti, la Comdata garantisce di voler continuare a puntare sulla sede eporediese. «Abbiamo fatto ricorso alla a questo sistema – dicono in azienda – per ragionare e cercare nuove commesse. Abbiamo intenzione di investire e di non impoverire la sede di Ivrea, per noi vero fiore all’occhiello».

Secondo l’accordo i 360 lavoratori interessati hanno aderito ad un fondo di integrazione salariale che equivale alla cassa per il settore terziario. I suddetti hanno accettato di lavorare per un periodo di tredici settimane totali alternando una settimana di lavoro ad una di riposo. Questo “sacrificio” dovrebbe permettere quindi il mantenimento del posto di lavoro in attesa del rilancio di nuove commesse che dovrebbero consentire, alla fine, di far tornare tutti i dipendenti del gruppo al lavoro a tempo normale. O almeno questo è quanto si spera.