Come colombi a terra

Amo far spesa ai mercati rionali, per tanti motivi. Si risparmia, c’è più scelta, lo facevano già nonna e mamma, è un bel ricordo. Nonna Nora abitava in fondo a via San Secondo, dove passava un tram che andava e veniva da Porta Pila. Le mattine di spesa lei lo prendeva anche tre volte, avanti e indietro carica di borse, non senza aver esplorato, aspettandolo, il marciapiede intorno alla fermata. Allora c’erano i biglietti orari e molti, scendendo, li buttavano via ancor buoni per un’ora o due. Lei era così. L’economia fatta persona. Teneva accanto al fornello i fiammiferi usati per passare la fiamma da un becco all’altro senza sprecare un nuovo zolfanello. Comunque, il mercato, dicevamo. Il migliore, si sa, è Porta Palazzo. La roba costa la metà degli altri mercati, un terzo rispetto a negozi e supermarket. Ci sono andato appena ha riaperto, sabato. Abituato agli orari ante-Covid, arrivo alle 14,30 e vedo un bel po’ di gente ferma dietro i nastri, ma non in fila. Strano. “Danno il numero – chiedo – o ci si regola tra noi?”. Una tipa mi fa: “No, portano loro le cassette qui ”. “E come fanno a sapere cosa voglio?” Lei capisce: “Se lei è venuto a comprare, guardi che alle due han chiuso” E’ vero: stanno smontando e portano la merce ai furgoni. Ogni tanto lasciano oltre i nastri una cassetta piena intorno alla quale si addensano i postulanti in attesa, frullando come piccioni a un lancio di mais. Guardo: è roba bella, non marcia. I bancarellari, quasi tutti nordafricani, hanno la carità tipica degli islamici, e in questo periodaccio riempiono le cassette degli scarti con roba ancora buona, per aiutare chi non ce la fa. Son piccole grandi lezioni di bontà che fanno il cuore più leggero e le divinità più uguali.

collino@cronacaqui.it