Come può finir male un amore

Quando la realtà, purtroppo, supera il sentimento: in questa immagine un cuore infranto dedica un pensiero alla sua "amata"

Un lucchetto per dire qualcosa che resti in eterno. Che il tempo non possa cancellare. Che resti fissa, immutabile, legata indissolubilmente a un sentimento slegato dallo scorrere dei momenti, degli istanti.

Tra le tante dediche, nella successione di lucchetti della foto a corredo, ce n’è una che cattura lo sguardo. Che non può lasciare indifferenti. Quando la realtà, purtroppo, supera il sentimento: un cuore infranto dedica un pensiero alla sua “amata” che non è proprio una carezza affettuosa. Anzi.

Stavolta il concetto da eternare è diverso. Non c’è più la dolce metà del proprio cuore da celebrare, ma una “zoccola” da insultare. Parole di un cuore ferito. Parole che resteranno per sempre a segnare un sentimento, non più d’amore ma di rancore.