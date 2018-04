Come topi in trappola

Su piazza San Carlo abbiamo proprio scritto di tutto. A cominciare dalla notte stessa della tragedia quando il numero dei feriti continuava a salire di centinaia di unità a ogni ora che trascorreva. Poi l’inchiesta, i nomi eccellenti che si mischiavano nei titoli di giornale con quelli di rapinatori di strada con soprannomi improbabili.

Infine sullo sfondo i veri protagonisti del disastro, gli uomini, le donne e i bambini feriti, straziati dai cocchi di bottiglia, con ferite nell’animo forse più profonde e incurabili. Dobbiamo guardare oltre il rimpallo di responsabilità, i “non sapevo”, i “non ricordo”, o peggio quelle alzate di spalle che immaginiamo numerose sotto l’incalzare delle domande dei magistrati.

Sono le vittime che in questa storia non hanno avuto voce, quelle di chi ha sentito la gola riarsa per i gas dei rapinatori, quelle fuggite pazze di terrore sotto la spinta della folla e che ora in un modo o nell’altro chiedono giustizia. In 16mila pagine dell’inchiesta c’è tutto in un susseguirsi di nomi, di racconti, di testimonianze legate tra loro da un sottile file conduttore: la paura.

Perché è questo il vero detonatore della catastrofe. Sullo sfondo la catena di errori ed omissioni che ha permesso di raggruppare lì, per una serata di calcio, il doppio delle persone che la piazza avrebbe potuto sopportare, l’assenza di vie di fuga e un recinto di barriere che si è trasformato in una trappola.

