COMING OUT IN TV. E ora il bel Gabriel Garko si mette a nudo

E’stato sicuramente il colpo di scena più eclatante della storia del Grande Fratello Vip. Anche perché quello che è accaduto venerdì scorso riguarda uno degli attori più amati del piccolo schermo, il sex symbol di Settimo Torinese, ovvero, Gabriel Garko. Dario Olivero, questo il suo nome reale, si è messo nudo di fronte alla fidanzata Adua Del Vesco e a milioni di telespettatori sintonizzati su Canale 5 ( 2.877.000, per la precisione) venendo finalmente allo scoperto circa le sue reali tendenze sessuali con un coming out che passerà alla storia del piccolo schermo dal sapore trash. E c’è di più, perché dai corridoi Mediaset è già trapelata la notizia che il bel Garko continuerà la sua confessione nella puntata del 3 ottobre di Verissimo, su Canale5. Meglio di così? «“Adua, abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu, ma favola rimane. Ora dopo anni mi sento libero più che mai, ho voglia di vivere la mia vita con te come amica, come siamo sempre stati… ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo, e che tanti chiamano il segreto di Pulcinella, il problema non è svelare il segreto, perché è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto, e ti dico l’ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà, Adua».

