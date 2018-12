Comital e Lamalù: semaforo verde alla cassa integrazione per i 130 lavoratori

Finalmente anche dal Tribunale di Ivrea è arrivata il semaforo verde per la cassa integrazione per i 130 lavoratori di Comital e Lamalù di Volpiano, e questa mattina – presso gli uffici dell’assessorato al lavoro della Regione Piemonte di Via Magenta a Torino – è stato firmato l’accordo. Lo rende noto la Fiom.

SOSTEGNO AL REDDITO PER UN ANNO

“Per un anno i lavoratori avranno un sostegno al reddito e i versamenti contributivi – spiegano Federico Bellono e Julia Vermena della Fiom di Torino – dopo i 6 mesi di vuoto seguiti alla dichiarazione di fallimento. Si tratta di un risultato importante, e non scontato fino a pochi giorni fa, frutto della determinazione di lavoratori che non hanno mai mollato, neanche nei momenti più difficili. Un risultato per loro ma anche per tutte le realtà che si trovano nella medesima situazione. Ora occorre concentrarsi sulle prospettive industriali di Volpiano e quindi sul nuovo bando predisposto dai curatori, per dare un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie”.

ORA L’AUTORIZZAZIONE DAL MINISTERO

“I curatori fallimentari delle due aziende – spiega la Uilm – hanno comunicato che l’ammortizzatore sociale, la cui richiesta ha ottenuto il nulla osta del Tribunale di Ivrea, dovrà essere autorizzato entro il 28 dicembre in sede ministeriale, mentre la partenza effettiva è prevista dal 2 gennaio 2019”. L’intesa prevede l’attivazione di percorsi di politiche attive dalla Regione e, grazie a questo, la vicenda Comital e Lamalù potrà rientrare nelle coperture previste dal “decreto emergenze”. I curatori hanno spiegato che al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla pubblicazione del nuovo bando per la cessione delle due società, dopo che il precedente è andato deserto. Restano alcune manifestazioni di interesse, che non si sono ancora concretizzate. In questa fase mancano le procure a vendere immobili e impianti, un aspetto sul quale i curatori continueranno a lavorare nei prossimi giorni.

ORA BISOGNA GUARDARE OLTRE

“E’ positivo che sia finalmente arrivata l’autorizzazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori Comital e Lamalù- commentano Dario Basso, segretario della Uilm di Torino, e Ciro Di Dato, responsabile di zona per la Uilm – che per quasi 7 mesi non hanno incassato il salario né alcun sostegno al reddito. Ora attendiamo la convocazione al ministero per l’esame congiunto della procedura, ma occorre guardare oltre. Questi 12 mesi di tempo dovranno essere utilizzati per garantire un futuro industriale alle due aziende e quindi occupazionale per i lavoratori. Sarebbe inaccettabile ritrovarsi tra un anno nella stessa condizione di partenza”.