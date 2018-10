Comital, nessuna offerta ma si va verso nuovo bando

Ancora nessuna offerta per Comital, ma ci sono alcune manifestazioni d’interesse che la curatela fallimentare ha definito come “concrete”, ragion per cui potrebbe essere proposto un nuovo bando con scadenza a gennaio.

Questa la novità più significativa emersa dall’incontro presso l’assessorato al lavoro, propedeutico a quello in programma la prossima settimana al ministero con esponenti della Regione Piemonte. In vista del nuovo bando, nel corso della riunione dei prossimi giorni sarà verificata la possibilità di chiedere la cassa integrazione, sospesa dal 13 giugno quando fu dichiarato fallimento.

“I lavoratori sono allo stremo e la cassa integrazione è uno strumento indispensabile, per gestire una situazione che altrimenti rischia di diventare ingovernabile”, si legge in un comunicato firmato da Federico Bellono e Julia Vermena della Fiom. “Dopo le garanzie arrivate pubblicamente dal governo, un impasse su questo versante non è neanche immaginabile: il governo non può smentire se stesso. La cassa serve ai lavoratori per sopravvivere, e alla curatela per accompagnare il periodo previsto dal nuovo bando perchè eventuali offerte si formalizzino al fine di garantire un futuro industriale per lo stabilimento di Volpiano e i lavoratori”.