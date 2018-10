Comital, parlamentari e amministratori si danno appuntamento a Volpiano

Parlamentari, consiglieri regionali e amministratori, a partire dal sindaco di Volpiano, hanno partecipato all’assemblea pubblica indetta questa mattina davanti ai cancelli della Comital. Presenti, tra gli altri, i parlamentari Jessica Costanzo (M5S), Claudia Porchietto (Forza Italia), Anna Rossomando (Pd) e Gianna Pentenero, assessore al Lavoro della Regione Piemonte. Nelle prossime ore tutti i rappresentanti istituzionali presenti si rivolgeranno al ministro del Lavoro Luigi Di Maio per chiedere che sia resa accessibile la cassa integrazione anche per le aziende che, come Comital e Lamalù, sono in procedura concorsuale.

L’APPELLO DI BELLONO E VERMENA (FIOM)

“Stamattina – hanno osservato Federico Bellono e Julia Vermena della Fiom – abbiamo spiegato non solo gli aspetti tecnici di questa vicenda inverosimile, l’annuncio del governo di una cassa che poi non si dimostra praticabile, lavoratori senza nessuna copertura né contributiva, né retributiva da giugno scorso, ma anche l’urgenza di trovare una soluzione entro i prossimi giorni. Stiamo aspettando la conferma di una convocazione a Roma per martedì”.

GRIMALDI (LEU): CARO DI MAIO, I CERINI SONO FINITI

“Caro Di Maio, i cerini sono finiti, come il reddito e la pazienza dei lavoratori. I parlamentari piemontesi siano uniti nella richiesta di risposte immediate” ha affermato invece Marco Grimaldi, capogruppo in Regione di Leu, anche lui presente all’assemblea. Grimaldi ha proposto a tutti i parlamentari piemontesi “di unirsi in una doppia richiesta al Ministero: se con una nota interpretativa si può sbloccare questa vicenda, lo si faccia entro l’inizio della settimana. Altrimenti si inchiodi il ministro alla responsabilità di emanare immediatamente un nuovo decreto urgente”. “Non so come si possa rivendicare il traguardo della reintroduzione della cassa per i casi di cessata attività e non accorgersi che le procedure concorsuali non permettono di accedervi” ha concluso l’esponente politico.

I PARLAMENTARI DI FI: IL GOVERNO SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITA’

“Le dichiarazioni e gli annunci sono tanto utili per occupare spazi di comunicazione quanto inutili per risolvere i problemi reali. Per chi governa è giunta l’ora di assumersi delle responsabilità” hanno dichiarato, dal canto loro, i deputati piemontesi di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, annunciando “la presentazione di un emendamento da inserire nel Decreto Genova condiviso con tutti i colleghi piemontesi”. “Auspichiamo che la richiesta di incontro rivolta al ministro Di Maio giorni fa da parte dei sindacati – hanno aggiunto gli esponenti azzurri – sia soddisfatta in tempi rapidi e con il coinvolgimento dei parlamentari piemontesi, e che in quella sede si giunga finalmente ad una determinazione concreta, che nel breve periodo significa trovare le risorse e la modalità legislativa per attivare la cassa integrazione straordinaria per chi da giugno è senza stipendio ma che, in prospettiva, coinvolga i curatori ed avvii una procedura che porti le manifestazioni di interesse a concretizzarsi con la ripresa dell’attivita’ produttiva nel sito di Volpiano. Se il sottosegretario Crippa, che ha le deleghe alle crisi aziendali, decidesse di battere un colpo per la sua Regione di elezione non sarebbe male”.

