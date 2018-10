Comital, unica strada sono i licenziamenti

Ancora segnali negativi per i 130 lavoratori delle due aziende di Volpiano, Comital e Lamalù, fallite all’inizio dell’estate. Da mesi, ormai, i lavoratori non percepiscono niente: né stipendio né ammortizzatori sociali e, da quanto trapela, la situazione non dovrebbe migliorare.

Alla riunione in Regione Piemonte su Comital e Lamalù, è stato confermato, a seguito all’approfondimento con i tecnici del ministero del Lavoro, che le disposizioni sulla cassa integrazione contenute nel “Decreto Genova” non possono essere applicate. Le organizzazioni sindacali e l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, hanno espresso l’intenzione di chiedere un incontro urgente al ministero del Lavoro per effettuare valutazioni di carattere politico.

Il bando per l’acquisizione, appena scaduto, non ha ottenuto alcuna offerta e ieri l’incontro in Regione con i lavoratori non è stato dirimente, anzi, a quanto pare l’assessora avrebbe suggerito di licenziare subito tutti i lavoratori perché possano accedere alla Naspi. «Conosciamo le norme dello Stato e sappiamo bene che l’unico modo per ottenere la Naspi è il licenziamento, – dichiara il capogruppo di LeU, Marco Grimaldi – ma il nostro compito è trovare altre soluzioni, se pensiamo che la politica sia qualcosa in più rispetto a una mera attività da funzionari». Forte preoccupazione anche da parte dei sindacati. «Dopo l’incontro in Regione – spiegano Dario Basso, segretario della Uilm di Torino, e Ciro Di Dato, responsabile territoriale della Uilm – portiamo a casa ulteriore negatività sulla vicenda Comital-Lamalù. Registriamo anche la mancanza di strumenti che la stessa Regione potrebbe utilizzare per sostenere i lavoratori».

Dal canto suo, l’amministrazione di Volpiano, tramite il sindaco Emanuele De Zuanne solleva anche il problema della gestione degli impianti. «Sta emergendo un rilevante problema di carattere ambientale, qualora gli impianti venissero spenti e non fossero più seguiti dagli addetti alla manutenzione».