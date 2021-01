I comitati tornano a protestare: «Salviamo i prati dal cemento»

Iaria: «Nessuna vendita bandita per quel lotto»

VIA MADONNA DELLE SALETTE

«Cancellare la vendita a privati del “Prato Parella” per trasformarlo in un parco urbano aperto ai cittadini». È la richiesta mossa al Comune dai comitati “Attac Torino” e “Salviamo i Prati” che mercoledì hanno manifestato sull’area verde di via Madonna delle Salette. Qui, prima dell’emergenza, era stata prevista la realizzazione del centro polisportivo del Volley Parella.

«Non c’è documento del Comune che non condanni la cementificazione del suolo a favore del verde e della riduzione dell’inquinamento per uno sviluppo sostenibile. Ma sono tutte promesse da marinaio» attaccano i comitati che prendono ad esempio il lotto di terra di 11mila metri quadrati dietro corso Marche abbandonato da anni e meta di continue discariche abusive.

