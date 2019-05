Il comitato “No Ztl” si allea con la Lega: «Ora il referendum»

«Se la sindaca invita i torinesi a comprare nei centri commerciali o, in alternativa, on line, per le cosiddette “compere comode” noi non possiamo certo essere contenti. Per questo torneremo a dare battaglia sulla Ztl prolungata». Ad affermarlo è Alberto De Reviziis, il fondatore del comitato spontaneo “No Ztl”.

Nel mirino le parole pronunciate nelle scorse ore dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e dall’assessore alla Viabilità, Maria Lapietra, riprese dai commercianti che ora annunciano una nuova battaglia. Attraverso un’alleanza particolare, con la Lega «l’unito partito politico che ci ha dato la sua disponibilità per fermare quello che è a tutti gli effetti un affronto alla nostra categoria».

L’idea è quella di avviare un referendum abrogativo contro quella nuova Ztl che dovrebbe entrare in vigore, seppur in via sperimentale, dal primo gennaio del 2020.

