Comitato popolare occupa l’ex bocciofila alle Vallette

Il Comitato popolare Vallette-Lucento ha occupato, a Torino, l’ex bocciofila di via Gladioli 11. “Vogliamo creare uno spazio solidale”, scrivono gli attivisti sulla loro pagina Fb. “Ci saranno sportelli casa e lavoro, cene popolari, aiuto ai compiti per bambini e ragazzi, cineforum, serate musicali. L’unico modo per ottenere questi servizi è organizzarsi insieme per non essere soli di fronte al vuoto istituzionale”.

IL DURO COMMENTO DEL PRESIDENTE NOVELLO

Duro il commento del presidente della circoscrizione 5, Marco Novello: “c’è stato un bando e la bocciofila era in via di assegnazione a un’associazione che ne avrebbe fatto un centro giovanile. Un’associazione che ha seguito le norme, le procedure, ha atteso i tempi della burocrazia. Queste persone, invece, vivono nell’illegalità e non rispettano niente. Si sono appropriati di uno spazio e il mio timore è che non li mandino più via, come in via Pianezza, dove gli anarchici hanno occupato uno stabile. Questo comitato è legittimato dalla giunta comunale, che li ha anche auditi in commissione”.