Commerciante truffata in negozio: «Come se mi avesse ipnotizzata»

«È come se quella donna fosse riuscita a ipnotizzarmi: ho dei vuoti di memoria. Ricordo soltanto che mi ha fregato 80 euro». A parlare è una commerciante di Poirino, che chiede di rimanere anonima ma accetta di raccontare la truffa che ha subito qualche giorno fa nel suo negozio di abbigliamento: «Bisogna fare attenzione a quello che si dice e si scrive sui social network: probabilmente mi ha tenuto sotto controllo».

L’autrice del raggiro è una signora bionda sui 60 anni, distinta e con grossi occhiali da sole: «È entrata nel negozio e si è rivolta a me come se mi conoscesse. Mi ha chiamato per nome, ha citato la ragazza che mi aiuta a Natale e ha detto di essere già passata la settimana prima, quando c’era mia madre. Si è presentata come la moglie di un architetto di Poirino, poi ha chiesto di comprare dei giubbotti in ecopelle».

In tutto avrebbe dovuto pagare 120 euro: «Ha detto di non avere abbastanza soldi con sé. Quindi ha preso il cellulare e ha ordinato al marito di venire subito con 200 euro. Poi mi ha chiesto se potevo anticiparle il resto di 80 euro per ritirare una torta nel frattempo».

La commerciante avrebbe dovuto rifiutare, invece ha esaudito la richiesta: «Ricordo solo di essere andata a prendere 50 euro nel retro del negozio, che poi le ho consegnato insieme ai 30 che avevo in cassa. Mi ha ringraziato, se n’è andata e non è più tornata».

Così la truffa è andata a buon fine. Poi la commerciante ha sporto denuncia ai carabinieri, descrivendo la donna per tracciarne un identikit: «Ma non sono sicura che sarei in grado di riconoscerla».