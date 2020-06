Per i commercianti arrivano 120mila €: «La crisi sarà dura»

Timori anche per la Skf e per la Primotecs, il paese punta sul turismo per la ripartenza

Siamo in una situazione di stallo, perché è iniziata la ripartenza, ma i timori sono tanti». Il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre guarda con prudenza alla fase dopo il lockdown. Il suo paese è una realtà storicamente operaia, legata alla galassia della Famiglia Agnelli, che ha patito la crisi della manifattura degli ultimi anni e questa ennesima crisi economica potrebbe avere conseguenze davvero preoccupanti. Ma fare previsioni ora è impossibile, secondo lui.

«Ci sono due incognite oggi: la liquidità e la fiducia della gente – ragiona -. Bisogna capire quanto, chi può comprare, perché ha conservato il suo stipendio, vorrà comprare e investire o piuttosto metterà soldi da parte». E fa degli esempi: «Se prima andavano al bar 100 persone, oggi quante ne andranno? E questo vale anche per le altre attività. Non so quanti commercianti arriveranno a fine anno». Inoltre c’è l’incognita della ripartenza delle industrie e degli ordinativi che avranno nei prossimi mesi. A Villar infatti ci sono la Skf, ma anche la Primotecs (ex Tekfor), che stava attraversando un periodo complicato, ed era in fase di riorganizzazione aziendale.

Il peso del lockdown si avvertirà anche sui bilanci degli enti pubblici, ma nel caso del suo Comune, Ventre è tranquillo: «Certo non sappiamo quanti pagheranno in tempo l’Imu o la tassa rifiuti. Ma fortunatamente anche le Amministrazioni prima della nostra sono state virtuose e abbiamo un avanzo che ci permette di stare tranquilli». E vista la solidità delle casse pubbliche, Villar ha deciso di stanziare 120mila euro per aiutare commercianti e artigiani: «Abbiamo pubblicato il bando e da lunedì si potrà fare domanda per accedere al finanziamento a fondo perduto. È una misura doverosa per chi ha dovuto stoppare la sua attività per l’emergenza sanitaria» promette Ventre.

Quel che da tempo il sindaco lamenta sono i pochi investimenti pubblici, che hanno rallentato l’economia. Ma il suo Comune continuerà a farli, a partire dalla pista ciclabile che attraversa il paese, anche grazie al fatto che si tratta di opere con cofinanziamento di altri enti come la Regione. Secondo Ventre in questa emergenza la classe politica nazionale e regionale ha dato il peggio di sé: «Il primo messaggio del presidente Conte è stato “nessuno resterà indietro”. È un concetto giusto, ma se poi non arrivano i soldi della cassa integrazione, per la gente diventa un problema».

Anche in Regione, secondo lui, non hanno gestito bene la situazione: «Ma c’è da dire che dovevano fare i conti con una sanità distrutta negli ultimi 20 anni, sia dal centrosinistra che dal centrodestra». Oltreché sindaco di Villar Perosa, Ventre è anche presidente dell’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. E il coronavirus potrebbe aprire delle opportunità grazie al rinnovato interesse a fare turismo e a vivere in montagna. Già lo scorso week end c’è stato un pienone di turisti. Il che impone comunque un’attenzione particolare, per gestire il flusso di persone nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per frenare il contagio: «Su questo punto assicuro che il monitoraggio del territorio da parte dei sindaci dei nostri Comuni sarà costante».