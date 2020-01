Commercio abusivo di alimenti a Porta Palazzo: multa da più di 5mila euro per due ambulanti [FOTO]

Sono stati sorpresi dai vigili con pane arabo, latte cagliato e non, borse in plastica e spugnette bicolore

Fine settimana di intensi controlli per gli agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale di Torino. Nella giornata di ieri, sabato 18 gennaio, sono stati effettuati 5 rinvenimenti di merci deperibili, quali: menta, coriandolo, rosmarino ed altre essenze da cucina che, improvvisati venditori, alla vista dei vigili, hanno abbandonato.

PIZZICATI DUE AMBULANTI

Meno bene è andata a due loro “colleghi”. Uno “beccato” al mattino e l’altro al pomeriggio, le cui merci sono state sequestrate con sanzione amministrativa pari a 5.164 euro per vendita abusiva di generi alimentari, pane arabo e latte cagliato e non, borse in plastica e spugnette bicolore.

CONTROLLI IN VIA CARCANO

Nella mattinata di oggi, domenica 19 gennaio, al mercato del libero scambio di via Carcano, durante i controlli dei venditori autorizzati, a uno di questi sono stare sequestrate merci nuove, nella fattispecie: materiale elettrico, ancora confezionato perchè in contrasto con il regolamento del libero scambio.

MULTA E “SEGNALAZIONE”

Nel frangente al venditore è stata comminata la sanzione di 166,67 e segnalazione alla Direzione Commercio (alla seconda infrazione sarà escluso dagli elenchi degli aventi diritto di porre in vendita merci al mercato).