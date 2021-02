Commette furto in gastronomia e si ripresenta dopo una settimana: denunciato

Si era introdotto furtivamente in un locale di gastronomia ed aveva rubato una coscia di prosciutto crudo di ben 4 kg. Non soddisfatto, è tornato una settimana dopo sullo stesso luogo: questa volta è stato scoperto.

IL FATTO

Si tratta di un 61enne, immortalato già lo scorso 16 febbraio dalle telecamere di videosorveglianza di un locale mentre eseguiva il furto da una cella frigorifera. Si era introdotto passando dal cortile dello stabile, su cui dà il deposito con le celle frigorifere dell’esercizio commerciale. Lo scorso martedì pomeriggio il titolare del locale ha intravisto dalle telecamere la sagoma di un uomo, molto simile a quello che era stato avvistato la settimana prima.

L’esercente ha quindi subito avvisato il 112: il Personale del Comm.to Mirafiori è giunto celermente sul posto ed ha identificato l’intruso, un malvivente con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di circa 5 cm. Pertanto, è stato denunciato per il furto in trascorsa flagranza e per il possesso ingiustificato del coltello, debitamente sequestrato a suo carico.