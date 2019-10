«Ho fatto commuovere anche le mie figlie»

Per essere felici a volte è sufficiente cogliere l’attimo, non pensare a nulla e gettarsi con la testa ma soprattutto con il cuore verso ciò che si desidera. Questa dovrebbe essere la vita, impostata su quel “carpe diem” che il professor John Keating, “il capitano” Robin Williams, cantava ai suoi ragazzi in “L’attimo fuggente”, il film del 1989 diretto da Peter Weir diventato un inno alla felicità per un’intera generazione. A trent’anni dall’uscita del titolo che consacrò definitivamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, Robin Williams a attore unico, profondo e originale “L’attimo fuggente” è diventato uno spettacolo teatrale diretto da Marco Iacomelli e interpretato da un intenso Ettore Bassi. La tappa torinese del tour che ha preso il via a Roma qualche settimana fa è in programma domani sera al Teatro Superga di Nichelino per l’ennesimo tutto esaurito. Merito di un testo sorprendente e, bisogna dirlo, della bravura di Ettore Bassi (classe 1970, nato a Bari e vissuto durante l’adolescenza proprio a Torino) che dopo il successo a “Ballando con le stelle” si è rigettato a capofitto nel suo primo grande amore: il teatro.

Felice di questi bagni di folla?

«Felicissimo e sorpreso, il successo dello spettacolo sta procedendo superando qualsiasi mia aspettativa – racconta Ettore Bassi -. Ogni sera si sta trasformando in una bellissima esperienza emotiva. E’ capitato spesso che la gente alla fine si mettesse anche in piedi per applaudirci».

Lei ha tre figlie, Oliva, Caterina e la piccola Amelia. La seguono a teatro?

«Sì, ci tengo molto. Il teatro è importante, sono felice se loro lo vivono. Sia Caterina, sia Olivia hanno assistito alla prima e si sono commosse».

Dal “Sindaco pescatore” al professor Keating, perché?

«Amo un teatro fatto di profondità e di interiorità, mai facile o banale. Il teatro è l’unico fra le arti che ci dà la possibilità di scavare e trasmettere emozioni forti, per questo voglio continuare a farlo. E poi non c’è altro, il cinema in Italia piange, la tv non mi soddisfa».

Com’è avvenuto il suo ingaggio?

«Dopo il “Sindaco pescatore” non potevo tornare indietro, cercavo qualcosa di altrettanto importante da portare in scena. Mi venne in mente “L’attimo fuggente” e mi resi conto che sarebbe stato un testo perfetto per me. Guardai su internet e trovai il progetto di Marco Iacomelli, lo chiamai e mi proposi. All’inizio si diceva che la produzione volesse Elio Germano, ma non so se sia vero, so solo che mi accolse a braccia aperte».

Com’è nata l’idea dello spettacolo?

«Iacomelli lo vide a Broadway in una rappresentazione, l’unica esistente, realizzata dallo stesso Schulman, l’autore della sceneggiatura e del soggetto del film. Lo contattò e dopo un anno di trattativa riuscì a comprarne i diritti. Quindi la nostra è l’unica trasposizione teatrale di “L’attimo fuggente” in scena nel mondo in questo momento».

Quanto si è ispirato a Robin Williams per la sua versione del professor Keating?

«Provo un sentimento di grande amicizia e fratellanza verso Robin Williams. Mi sento come il nipotino scapestrato che vuole ripercorrere la strada dello zio importante ma senza l’ansia di voler essere come lui. In ogni caso è stato impossibile dissociarsi del tutto da quello che fu Robin Williams in quel film, ne ho colto l’interiorità ma non l’interpretazione».