«Una compatibilità eccezionale con il donatore: e la funzione è subito ripresa regolarmente»

Il professor Romagnoli racconta come è stato possibile eseguire alle Molinette il primo trapianto combinato in Europa

È un intervento record quello dei medici della Città della Salute. Il paziente di 47 anni, affetto da fibrosi cistica, è arrivato all‘ospedale Molinette per il trapianto di un solo polmone ma le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate, con l’evidenza di una grave disfunzione del fegato. Per trattare in maniera radicale la malattia, i medici hanno deciso di

procedere col trapianto combinato. Si tratta, riferiscono i sanitari, del primo intervento di questo tipo in Europa. Ce lo racconta nel dettaglio il professor Romagnoli, direttore del Centro trapianto di fegato.

Professor Romagnoli in che cosa consiste l’eccezionalità di questo trapianto?

«Certamente negli organi del donatore che hanno permesso il trapianto poiché sono risultati tutti e quattro compatibili con il ricevente, i due polmoni, il fegato e il pancreas. Il trapianto è stato eccezionale per questa ragione».

Come la malattia polmonare ha potuto compromettere gli altri organi?

«La fibrosi cistica è una malattia genetica che con il passare del tempo tende a distruggere letteralmente organi vitali, come i polmoni, il fegato e il pancreas, come è avvenuto per questo paziente. L’uomo era affetto da insufficienza respiratoria, aveva un danno epatico acuto e soffriva di malnutrizione».

Come sta oggi il paziente?

«L’intervento di trapianto è tecnicamente riuscito e il paziente è ricoverato nella terapia intensiva cardiochirurgica per il decorso postoperatorio. La funzione degli organi trapiantati è ripresa regolarmente e non appena possibile verrà dimesso dalla rianimazione».

Che cosa le rimane di questo complesso intervento?

«L’eccezionalità di questo trapianto conferma l’importante vocazione trapiantologica della Città della Salute e attesta il ruolo di leadership del Centro trapianti di organi toracici e del Centro trapianti di fegato e pancreas nel panorama internazionale. Siamo molto soddisfatti».