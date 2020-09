Compie una serie di reati in pochi giorni, poi parte per la Sardegna: arrestato al ritorno

L'uomo, 36enne italiano, si è reso protagonista di diversi furti prima di partire per le vacanze. E' stato intercettato una volta sbarcato in Toscana

In una sola settimana si era reso protagonista di una serie di reati, per poi partire per la Sardegna. Al suo rientro, però, l’uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato San Paolo.

IL PRIMO FURTO

Si tratta di un 36enne italiano. L’escalation criminale è iniziata il 20 luglio quando, insieme ad un complice rimasto sconosciuto, il malvivente ha tentato di estorcere denaro ad un commerciante. Nella circostanza, dopo aver millantato di poter far convertire una patente straniera in italiana, ha anche distrutto con un crick la vetrina del negozio del suo interlocutore.

TRE REATI IN TRE GIORNI

Quattro giorni dopo, il reo ruba una moto con l’aiuto di un cacciavite. La vittima si era fermata per rispondere al telefono e, una volta scesa dal mezzo, il 36enne ne ha approfittato per fuggire a bordo del veicolo. Il giorno successivo, il 25 luglio, l’uomo ruba un monopattino a un suo conoscente. Il 26, invece, ruba un’auto e si rende anche responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver compiuto una serie di manovre pericolose che alla fine causano anche un incidente stradale nel quale resta coinvolta la stessa volante al suo inseguimento. Ultimo atto, il giorno successivo, quando minaccia un barista di via Gorizia e si impossessa di una piccola somma di denaro.

LA PARTENZA PER LA SARDEGNA E L’ARRESTO AL RITORNO

A questo punto l’escalation criminale si interrompe e l’uomo parte per la Sardegna. Non si ferma, però, il lavoro degli agenti del Commissariato che indagano sui fatti, i quali risalgono all’unico autore di tutti i reati, grazie anche a un elemento emerso nel corso dell’indagine: un suo account social aveva come nickname “Ben Stiller”. A seguito dell’attività di polizia, l’Autorità Giudiziaria emette un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli agenti del Commissariato San Paolo, con i colleghi di Piombino, eseguono domenica scorsa non appena l’uomo sbarca in Toscana proveniente da Olbia.