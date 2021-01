È il compleanno di Torino e arrivano gli auguri della sindaca Chiara Appendino. “Secondo alcuni studi, il 30 gennaio del 9 a.C. venne fondata Augusta Taurinorum. Quella che oggi conosciamo come Torino. Per me, la più bella città del mondo – scrive su Facebook -. Oggi dunque è il compleanno della nostra amata città”.

