Voleva spaccare la tavola di legno, non ci riesce e ora è anche infortunato

Dovrà passarne di tempo prima di riuscire a diventare un maestro di karate, la sua più grande aspirazione. Questo ragazzo è molto motivato, ma probabilmente non è il caso di affrettare i passaggi.

Per capire bene come riuscire a spaccare con una mossa una tavola di legno ha comprato anche un antico manuale, ma il tentativo non ottiene i risultati sperati: quello che rimedia, infatti, è solo un forte dolore alla mano.