A comprare l’eroina con la sua bambina. In manette 14 pusher

Vendevano droga a credito e con tanto di siringa per consumarla subito a clienti di tutti i tipi, compreso un papà che si presentava alla porta degli spacciatori con una bambina di due anni nel passeggino. I carabinieri della compagnia di Susa hanno stroncato un traffico di eroina che dalle Vallette arrivava fino in alta Valle di Susa, riversando in provincia un fiume di droga da 3mila dosi in pochi mesi. In manette sono finite 14 persone: 6 marocchini, 7 italiani e un brasiliano.

