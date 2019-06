Il Comune annuncia 70 assunti, ma taglia 80 posti a nidi e asili

Gioie e dolori per gli asili comunali di Torino. Se infatti, per l’inizio del prossimo anno scolastico, Palazzo Civico annuncia di voler mettere in campo 70 nuove assunzioni; allo stesso tempo, fa anche sapere che verranno meno 80 posti in 14 asili.

Il taglio dei posti disponibili nei nidi servirà a «utilizzare al meglio le risorse che abbiamo per dare ai bambini il miglior servizio possibile» ha spiegato l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino. Nessun nido verrà chiuso, ma il servizio sarà ridotto e, su 3mila posti disponibili in totale, ne verranno meno 80 rispetto al 2018. La sforbiciata sarebbe dovuta al calo della domanda riscontrata in alcune aree della città negli anni passati e che, si prevede, verrà confermata in futuro. «Per alcuni nidi, nonostante una scarsa richiesta, si è mantenuta, almeno per ora, la capacità ricettiva del 2018, in attesa che si distribuisca l’eccesso di domande delle strutture vicine», spiegano dagli uffici del Comune. Particolarmente a rischio per il futuro appaiono le strutture di via Poma e via Vittime di Bologna.

Un’ulteriore riduzione del servizio è dovuta al venir meno di 62 posti nei nidi di piazza Cavour che, pur riprendendo la normale attività a settembre, non potranno più servirsi di alcuni locali, soggetti a ulteriori lavori. «In ogni caso – assicurano da Palazzo Civico – i posti saranno sufficienti ad accogliere sia i bambini che tornano dal trasferimento in altre sedi, sia le nuove domande presentate».

Sul fronte delle assunzioni, invece, lo sforzo dell’amministrazione sembra non essere sufficiente. Le 70 risorse previste (35 educatori dei nidi e 35 insegnanti nelle scuole d’infanzia) copriranno solo parte del “buco” relativo al personale. «A settembre apriremo il servizio con ancora 41 posti vacanti nei nidi e circa 30 nelle scuole dell’infanzia» spiega l’educatrice Mariella Giagnorio. Nulla di certo, inoltre, si può dire sui tempi relativi alla realizzazione del concorso per gli insegnanti. «Mentre per gli educatori attingeremo alle graduatorie grazie all’approvazione in Parlamento degli emendamenti presentati dall’Anci, che annullano gli effetti dell’articolo 33 del decreto Crescita tendente a bloccare le assunzioni tramite le graduatorie esistenti – spiega ancora Di Martino – per gli insegnanti si aprirà a breve un concorso».