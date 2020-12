Il Comune “cancella” la pista donata dai cittadini per Paolo

Paolo Re aveva 14 anni quando, nel 2007, morì in un incidente stradale nel poligono di Lombardore, in uno scontro fra due moto da cross. L’allora sindaco Giorgio Prelini decise di trovare un luogo per ricordarlo, in via Dottor Milone, di fronte alle scuole medie, con una pista da skateboard, la sua seconda grande passione. Pista inaugurata poi durante l’amministrazione comunale di Andrea Sorrisio, grazie ai fondi stanziati anche dai privati cittadini, dalla famiglia Re e dallo Sci Club. Una pista diventata punto di riferimento per i giovani della zona e non solo ma che, con il passare del tempo, è diventata un problema per i residenti, stufi dei rumori. E che per questo, d’ora in poi, sarà riservata solo agli appassionati delle bici Bmx.

«C’erano troppi problemi e abbiamo deciso di mettere mano a un regolamento che non era molto chiaro. Basti pensare al fatto che gli skaters potevano fruirne dalle 17 alle 18 ogni giorno. Troppo poco per un bene pubblico».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++