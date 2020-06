COMUNICATO DELL’EDITORE

Cari Lettori,

vi prego di leggere queste poche accorate parole:

° il giornale, questo vostro quotidiano che moltissimi di voi leggono fin dalla sua nascita, sta purtroppo attraversando una crisi straordinariamente terribile.

° i commercianti e le imprese che ci assicuravano la pubblicità si trovano in una drammatica difficoltà e non possono investire in pubblicità: ciò provoca gravi perdite per il giornale, tali da pregiudicarne la sopravvivenza

° il vostro giornale può quindi chiudere e scomparire dalle edicole e dalla nostra vita di lettori e giornalisti

° parliamo di vostro e nostro giornale perché la nostra piccola casa editrice è un’impresa no-profit, detenuta da una altrettanto piccola fondazione senza fini di lucro: il quotidiano che avete in mano è di chi lo scrive e di chi lo legge, non ci sono altri padroni, tantomeno interessati al profitto… i veri proprietari sono solo coloro che lo acquistano in edicola. Il giornale che avete in mano è indipendente, è libero, non ha interessi , vive in una città ed una provincia dove qualsiasi potente non ci condizionerà mai.

° abbiamo da parte nostra, con tutti i nostri giovani magnifici collaboratori, il dovere di non mollare. E non lo faremo.

° vi chiediamo da martedì prossimo non l’aumento di prezzo che sarebbe necessario, ma solo di spendere 10 centesimi in più.

° non vogliamo perdere nessuno di voi, carissimi lettori!. Vi preghiamo, in modo accorato e con tutta la nostra redazione: continuate a seguirci con questa monetina da 10 centesimi! Una monetina in più che, grazie a voi, potrà aiutarci a mantenere il nostro-vostro quotidiano in edicola

Vi promettiamo che saremo sempre più il giornale di noi torinesi, dimostrandovi con impegno e assoluta tenacia che vi offriremo un’informazione sempre più ampia.

E lo vedrete davvero presto: miglioreremo con voi e per voi.

Restate al nostro fianco, non vogliamo perdere nessuno di voi, carissimi lettori. Stateci vicino, grazie!

Con affetto e commozione vi abbraccio

Beppe Fossati

Direttore e Co-Editore