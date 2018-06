«Con Alessandro ho ritrovato l’amore»

Il matrimonio con Stef Burns è finito un anno e mezzo fa ed è stata lei a farlo sapere a tutti con un lungo post. Oggi però Maddalena Corvaglia, tornata a credere nell’amore accanto al nuovo compagno Alessandro Viani, usa parole diverse per parlare di quella storia così dolorosa. Allora infatti era stata dolce verso il chitarrista americano che accompagna Vasco Rossi in tour («Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita»). Adesso invece, intervistata dal settimana “Oggi” l’ex Velina utilizza toni più pesanti perché il tempo l’ha aiutata a riflettere

«Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla».

Andare in California, vivere accanto all’amica del cuore Elisabetta Canalis con la quale ha anche aperto una palestra a Los Angeles, è stato vitale più che terapeutico e lei non ha problemi a riconoscerlo: «Ad aiutarmi nei mesi più duri è stata Elisabetta Canalis, un’amica meravigliosa. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta». E poi comunque accanto ha sempre avuto la figlia, il ricordo più bello e prezioso del matrimonio: «Insieme, Jamie e io siamo felici. Ora voglio solo darle serenità: è una bambina stupenda, buffa, curiosa, ma nell’ultimo anno ha vissuto tanta tensione». Una tensione che adesso si è allentata perché il tempo ha aiutato a smaltire la profonda delusione sopportata dopo la separazione.

E poi è spuntato Alessandro, cinquantenne immobiliarista milanese entrato nella vita di Maddy in punta di piedi ma adesso punto cardine al quale appoggiarsi. Due figli avuti da una precedente relazione, l’uomo un paio di mesi fa è spuntato per la prima volta al fianco della Corvaglia in alcune immagini pubblicate da “Chi” e adesso la relazione è alla luce del sole: «È un uomo su cui puoi contare sempre, generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha e nessuno glielo vuole togliere, Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe». Con lui si può pensare di ricominciare anche se dimenticare quanto successo non è stato e non sarà facile.