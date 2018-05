Serietà e competenza sono doti richieste a chiunque si occupi di investimenti importanti, come quelli nel mondo immobiliare. Ma sono anche il marchio di fabbrica di chi, come l’agenzia Immobily San Salvario (via Belfiore 64), opera ogni giorno in questo campo marcando la differenza con i fatti.

A guidare un gruppo formato da otto professionisti ci sono i fratelli Notario che da quindici anni lavorano in questo campo, hanno maturato un’esperienza importante nell’ambito immobiliare e ora hanno per le mani uno staff altamente qualificato:

«Saper interpretare, in alcuni casi anticipare, le esigenze del mercato è diventato essenziale e noi siamo in grado di farlo con qualsiasi tipo di cliente e di richiesta. Chi si mette nelle nostre mani deve sapere di avere a che fare con esperti del settore e soprattutto non deve avere altri pensieri se non quello di finalizzare».

Così accanto agli agenti che operano con perizia sul campo sono presenti altre figure essenziali, come Teresa Pagano che è consulente finanziario e mediatore creditizio per WE-Unit (società leader nel settore), come il geometra Stefano Usai che si occupa di tutte le pratiche catastali e con gli uffici comunali, mentre Immobily San Salvario si appoggia allo studio del notaio Marco Cordero di Montezemolo per tutte le pratiche relative.

I settori di competenza? Anzitutto quello residenziale per la vendita, l’acquisto e la locazione in questo caso è possibile sottoscrivere la polizza ‘Locazione Serena’. Ma anche quello commerciale, con la mediazione immobiliare e anche l’eventuale cessione dell’attività. E ancora il settore delle aste giudiziarie, con lo staff di Immobily pronto a seguire passo dopo passo con i suoi consigli i clienti.

L’agenzia opera su tutto il territorio di Torino e fino alla seconda Cintura, ma il dottor Notario sottolinea un particolare importante:

«Siamo fortemente radicati nel nostro quartiere che sta diventando sempre più ambito da acquirenti, sia per la prima casa che per un investimento ma anche come soluzione per i figli e i giovani studenti. Le domande ultimamente stanno superando le offerte e quindi siamo sempre alla ricerca di immobili in zona».

