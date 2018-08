Con la fiera arriva la sorpresa. Lasciare l’auto costa tre euro

Quest’anno per visitare la Fiera del peperone, si dovranno pagare tre euro di parcheggio. Al giorno. Il Comune, insieme con la società che gestisce l’evento, ha infatti deciso di riservare metà del piazzale del Carrefour come parcheggio per la fiera, e sui social, a poche ore dall’inaugurazione, fioccano le proteste sia da parte dei residenti si di chi, a Carmagnola, si reca per lavoro. Con il centro chiuso per via degli stand e le stringenti norme di sicurezza, saranno molti coloro che per tutta la settimana si troveranno ad affrontare un disagio non da poco. E a fomentare il disappunto c’è anche il fatto che non solo bisognerà pagare per la sosta, ma le due aree previste non saranno custodite. Senza contare che, a detta di molti, la metà del piazzale del Carrefour (il “parcheggio nord”) coinvolto dal provvedimento era l’unico davvero comodo per raggiungere gli stand e quindi verrà preso d’assalto in men che non si dica. A sedare gli animi, l’assessore Massimiliano Pampaloni, che nell’ambito della fiera si è occupato proprio della questione: «Dati i problemi per parcheggiare riscontrati negli anni scorsi, quest’anno l’azienda che partecipa all’organizzazione dell’evento ha preso in affitto un campo dietro al parcheggio del Carrefour nuovo nei giorni della fiera. Si pagano 3 euro dalle 17 alle all’una (domenica dalle 10 all’una). Qualche stallo di parcheggio del piazzale dovrà essere sacrificato per consentire l’ingresso al campo. Altro parcheggio straordinario nel campo comunale di via Quintino Sella con stessa modalità e stessi costi». E per i residenti? «Il Comune mette a disposizione dei cittadini interessati un pass gratuito. Occorre fare domanda presso il comando di polizia municipale». E intanto c’è già chi, sempre sui social, ironizza: «Metto a disposizione il mio cortile come parcheggio a un euro e 50».