Con la moglie e sette figli su un camper rubato: 31enne arrestato al traforo del Frejus

La polizia stradale di Susa ha fermato sul piazzale del traforo del Frejus un bosniaco di 31 anni a bordo di un camper con targa tedesca su cui c’erano anche la moglie e i sette figli.

Dagli accertamenti è risultato che sullo straniero pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pisa: per lui sono scattate le manette in quanto dovrà scontare una pena di 3 anni per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Inoltre l’uomo è stato denunciato per riciclaggio e guida senza patente, in quanto i poliziotti hanno scoperto che il camper era rubato. Il numero di telaio era stato completamente abraso e contraffatto con i dati di un autocarro Ford nonostante fosse un Fiat Ducato. Il veicolo è stato sequestrato: verrà riconsegnato al legittimo proprietario.