Con l’auto si schianta nel tunnel: madre e figlio illesi per miracolo

Circolazione in tilt per un’ora abbondante nella mattinata di ieri al sottopasso del Lingotto, a causa di un incidente stradale avvenuto nel tunnel a circa un centinaio di metri dopo l’ingresso di corso Unità d’Italia, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Intorno alle ore 10 una donna, che viaggiava a bordo di una Mazda 2 di colore grigio insieme al figlio, ha improvvisamente perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere violentemente contro il muro del sottopasso.

Il botto è stato forte, ma il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha disposto la chiusura del tunnel da corso Unità d’Italia in direzione corso Giambone, mentre dalla parte opposta il traffico procedeva regolarmente. Sia la madre che il figlio sono scesi illesi dalla vettura e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

La Mazda, invece, presentava danni evidenti al cofano, a due ruote e alla fiancata posteriore sinistra. Dopo un’ora di chiusura del tunnel, la circolazione stradale ha potuto riprendere senza problemi alle ore 11.20, quando la macchina è stata rimossa dal carro attrezzi dei vigili del fuoco e gli agenti, dopo aver effettuato i rilievi del sinistro, hanno riaperto il sottopasso.